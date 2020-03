Coronavirus, il vescovo della diocesi "Nocera - Sarno" Giuseppe Giudice sospende tutte le cerimonie religiose pubbliche fino al 3 aprile, quindi anche le prime celebrazioni in onore della "Madonna delle Galline" di Pagani.

Una decisione che era nell'aria da giorni e che solo poche ore fa è arrivata in maniera ufficiale. Questa mattina monsignor Giudice ha diramato una nota disciplinare, con una serie di prescrizioni da seguire in questo momento così delicato che le nostre comunità e l'Italia intera stanno attraversando.

La nota prevede la sospensione di tutte le celebrazioni religiose pubbliche che richiedono assembramento di persone. Per effetto di queste disposizioni, quindi, la cerimonia di "Alzata del Quadro" che doveva tenersi il prossimo 19 marzo, tradizionalmente fissata ad un mese esatto dalla festa in onore della "Madonna del Carmelo" detta "delle Galline", è annullata. A dare la comunicazione ufficiale è stata proprio l'arciconfraternita della "Madonna delle Galline".

"Come ha scritto monsigor Giuseppe Giudice, vogliamo affidare Pagani, l'Agro, l'Italia e il Mondo intero a Maria, Madre di Dio, e ai Santi della nostra terra, perché ci aiutino e ci accompagnino a vivere, con fede e grande attenzione, questo momento difficile per noi e per il nostro popolo, e ad attraversare il deserto, sapendo che ogni oasi è posta dopo l’ultimo passo fatto con fatica" si legge sui profili social dell'arciconfraternita paganese, con la speranza che la situazione possa evolversi al meglio e far celebrare una festa oggi attesa più del solito.

