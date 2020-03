È giallo sul perché della positività al tampone per io Coronavirus di Antonio Addesso, vicesindaco di Auletta. Ieri l’esito è risultato negativo ma in tarda notte il secondo tampone è risultato positivo. Questa mattina lo ha annunciato il suo primo cittadino. Ora il vicesindaco è ricoverato all’ospedale di Polla nel reparto Covid-19. Si sta cercando di capire cosa sia accaduto e come sia possibile il ribaltamento dell'esito tampone esaminato al Ruggi d’Aragona.



È il secondo caso di positività ad Auletta. © RIPRODUZIONE RISERVATA