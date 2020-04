La proroga delle misure di contenimento del Coronavirus fino al 13 aprile impongono strategie di controllo più severe. Ecco perché la polizia municipale ha deciso di ricorrere alle videochiamate delle persone sottoposte a quarantena sul territorio comunale di Salerno. Sia i parenti dei contagiati dal virus sia i salernitani che sono scesi dal nord Italia nelle ultime settimane, sono contattati dai vigili tramite Whatsapp. Non basta la citofonata, chi viene chiamato deve inquadrarsi a casa per la verifica del rispetto della quarantena», dicono gli agenti di polizia municipale impegnati in questi giorni in serrati controlli a domicilio sul rispetto delle misure di quarantena obbligatoria. In tempi di Coronavirus la tecnologia diventa quasi necessaria, un alleato in più nella lotta per il rispetto delle misure di contenimento del virus. E nei giorni in cui il numero dei contagi sembra stabilizzarsi, il monito è chiaro: bisogna mantenere alta l’attenzione sui divieti di contatto sociale.



L’attenzione si focalizza inevitabilmente su chi in questi giorni sta osservando la quarantena o perché è infetto o perché è entrato in contatto con persone contagiate. In città i controlli sul rispetto delle quarantene sono circa 30 al giorno. I vigili urbani, per verificare il rispetto dei divieti di uscita, non si stanno limitando alla semplice citofonata a casa delle persone in quarantena. Gli agenti stanno ricorrendo alle videochiamate tramite Whatsapp, l’applicazione sociale più utilizzata al mondo per le conversazioni. Alle persone obbligate a restare a casa viene chiesto di inquadrarsi e di dimostrare di essere a casa. «Durante le videotelefonate – spiega un ufficiale dei vigili – le persone in quarantena devono inquadrarsi a casa e dimostrare che sono realmente entro le mura domestiche». Il nuovo sistema di controllo è stato accettato da tutte le persone interessate, senza particolari resistenze. Il periodo non è dei migliori e serve infatti la collaborazione di tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA