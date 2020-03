Sexy shop aperto nonostante i divieti per l’emergenza coronavirus: a Cava de' Tirreni i carabinieri chiudono l’attività e denunciano i proprietari. Non rientra certo fra i beni di prima necessità o urgenze sanitarie, eppure, in barba alle restrizioni governative imposte per il contenimento del contagio da Covid 19, il negozio di sexy shop di San Giuseppe al Pozzo era regolarmente aperto. Nel corso dei controlli, messi in atto in questi giorni, i carabinieri di Cava de’ Tirreni diretti dal tenente Vincenzo Tatarella, hanno scoperto che il magazzino aveva la saracinesca aperta. Trattandosi di una sorta di distributore h24 non erano presenti clienti che con ogni probabilità scelgono le ore serali per non farsi beccare. I militari sono entrati subiti in azione. Hanno chiuso l’attività e denunciato all’autorità giudiziaria i due proprietari. Il deferimento dei gestori porta all’avvio di un procedimento giudiziario che può culminare con la richiesta di cessazione dell’attività. I responsabili del negozio hanno cercato di giustificare la scelta di aprire per «soddisfare i bisogni dei loro clienti». Ultimo aggiornamento: 07:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA