Era l’ultimo paziente rimasto in quel reparto. L’ultimo, sospeso tra la vita e la morte, intubato, costretto a continuare la sua battaglia contro il Coronavirus nell’unità di terapia intensiva respiratoria del polo Covid di Scafati. Ciro Rosa, 59 anni, noto imprenditore di Pompei del settore floro-vivaistico si è arreso al virus l’altro ieri sera. Era stato trasferito al «Mauro Scarlato» circa una settimana fa, dall’ospedale di Boscoreale. Le sue condizioni, che negli ultimi giorni sembravano mostrare lievissimi segnali di miglioramento, si sono aggravate nel giro di poche ore e per i rianimatori di turno ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato vano.



È il decimo decesso che si registra all’ospedale di Scafati dall’avvio delle attività del polo Covid. Il decimo paziente che non riesce ad uscire vivo dalla terapia intensiva. Il reparto ieri mattina era completamente vuoto, pronto ad accogliere nuovi pazienti infetti, bisognosi di assistenza di tipo intensivo, qualora le circostanze dovessero richiederlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA