Sabato 12 Gennaio 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina al corriere Sda, individuati ed arrestati i presunti responsabili. Sono tre, due di Torre Annunziata e uno di Gragnano, destinatari di altrettante misure cautelari emesse dal tribunale di Nocera Inferiore ed eseguite all’alba di ieri dai carabinieri della tenenza di Pagani. Carmine Gallo, 36 anni, pluripregiudicato, e Gennaro Nastri, 44, entrambi torresi, sarebbero gli autori della rapina messa a segno il 29 novembre in via Foscolo a Sant’Egidio del Monte Albino, coloro che materialmente avrebbero aggredito e minacciato un corriere Sda, costringendolo a consegnare circa 500 euro. Al terzo indagato, Carmine Di Vuolo, 31enne di Gragnano, incensurato, è stato riconosciuto un ruolo marginale, avendo solo guidato l’auto a bordo della quale i rapinatori si sono dati alla fuga dopo aver intascato il bottino. Arresti domiciliari per i primi due, obbligo di dimora nel comune di residenza per il terzo complice.