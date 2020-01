Corriere colto da malore, si accascia sulla Cilentana. Salvato dai passanti

Attimi di paura questa mattina sulla Cilentana tra gli svincoli di Vallo della Lucania e Vallo Scalo. Erano circa le 8.30 quando un corriere di una ditta di trasporto merci ha accusato un improvviso malore. L'uomo si è accostato in una piazzola e ha tentato di chiamare un collega. La telefonata si è interrotta bruscamente. Il malcapitato, infatti, era intanto sceso dal mezzo e dopo pochi istanti si è accasciato al suolo. Immediati i soccorsi scattati grazie ad alcune segnalazioni. Sul posto i vigili urbani di Castelnuovo Cilento, guidati da Gerardo Ciardo. Grazie anche ad un operatore sanitario della clinica Cobellis e ad altri automobilisti intervenuti sono state effettuate le manovre di primo soccorso. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania dove si trova attualmente. Per fortuna, grazie anche alla celerità dei soccorsi, le sue condizioni sembrano in miglioramento. © RIPRODUZIONE RISERVATA