«L’unico atto procedimentale al quale ho preso parte nell’ambito della vicenda sul progetto edilizio relativo alla costruzione di strutture abitative in contrada Alano a Castellabate, è la nota con cui la Soprintendenza esprimeva parere negativo all’accoglimento della domanda di compatibilità paesaggistica formulata dalla ditta interessata. Nel periodo in cui ho diretto la Soprintendenza di Salerno e Avellino, non ho mai avuto rapporti di tipo professionale con l’architetto beneficiario della nomina». Si è difeso così, davanti al pubblico ministero Vincenzo Palumbo, l’ex soprintendente di Salerno Gennaro Miccio, imputato con il funzionario della Soprintendenza Domenico Palladino ed altre 18 persone, nell’ambito di una delicata inchiesta su una lottizzazione abusiva nel cuore del parco nazionale del Cilento. Miccio, assistito dall’avvocato Franco Maldonato, a chiesto di rendere interrogatorio professando la sua innocenza per le accuse di corruzione e abuso d’ufficio per la nomina di un architetto in cambio di una concessione per un progetto edilizio. Miccio ha respinto ogni addebito sostenendo di non aver «in alcun modo facilitato le ragioni della richiedente» escludendo «categoricamente rapporti di tipo personali o amicali» con la stessa.

Si è difeso anche Domenico Palladino che, rappresentato come Miccio dall’avvocato Maldonato, ha spiegato le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a rilasciare il provvedimento autorizzativo dopo un primo parere sfavorevole. Proprio quel cambio di rotta, è stato contestato dalla Procura secondo cui la “rimodulazione” del progetto che faceva ritenere l’intervento «compatibile con la tutela del sito» «conteneva in realtà modifiche irrilevanti». «Il mio parere favorevole – ha affermato Palladino – si basa su due valutazioni: in primo luogo, dalla visione delle foto – simulazioni, ho accertato che l’intervento non risultava percepibile dalla strada provinciale; in secondo luogo ho ritenuto che le modifiche, poi effettivamente apportate, non erano irrilevanti, come contestatomi, contribuendo invece a donare all’opera un minore impatto nel contesto sottoposto a tutela».

