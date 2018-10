Lunedì 8 Ottobre 2018, 07:15

Rush finale per le candidature alla presidenza di Palazzo Sant’Agostino. Oggi i democrat, alla presenza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ufficializzeranno il nome del successore di Canfora in un incontro pubblico all’hotel Mediterranea (ore 18.30). Un summit con i sindaci e gli amministratori locali per sciogliere il nodo a fronte delle disponibilità formalizzate da diverse fasce tricolori.A partire dal sindaco di Salerno Enzo Napoli che, a sorpresa, ha avanzato la proposta di una possibile discesa in campo. Una disponibilità a candidarsi che arriva dopo quella del sindaco di Centola-Palinuro, Carmelo Stanziola, consigliere provinciale uscente e già vice di Canfora, e dopo che nell’Agro i dem avevano trovato la quadra convergendo sul primo cittadino di San Valentino Torio, Michele Strianese. Nomi che aggiungono ad altri, circolati in questi giorni, come quello del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che pure aspira, o di quello di Buccino, Nicola Parisi. Troppi aspiranti per una poltrona. Da qui, con ogni probabilità, l’annuncio di Napoli che, da sindaco del comune capoluogo, sbaraglia di fatto gli altri competitors. Certo è che, nell’intricato risiko delle candidature, fra criteri e pressioni territoriali, sarà il governatore campano, insieme al segretario provinciale Enzo Luciano, ad ufficializzare il nome, sgomberando il campo da eventuali polemiche o attacchi per la scelta di via Manzo.