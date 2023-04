Camerota, l'ex centrocampista azzurro Nando De Napoli festeggerà lo scudetto alla Corsa del Mito

La strada provinciale 562, meglio nota come strada del Mingardo, resterà aperta in località Cala Finocchiara - Scoglio della Vela. Resta dunque confermata la Corsa del Mito, uno degli eventi podistici più attesi in tutto il Sud Italia. La gara, che parte dal porto di Palinuro e raggiunge quello di Marina di Camerota, si snoda lungo un percorso emozionante, che attraversa uno dei tratti di costa più suggestivi e belli dello Stivale.





L’, ideatrice e organizzatrice dell’evento, è nel pieno dei preparativi. Mentre l’ufficio segreteria continua a ricevere richieste di iscrizione, arriva anche la conferma del testimonial. Per questa undicesima edizione, infatti, oltre alla madrina dell’eventoi partecipanti alla gara, i turisti e tutte le persone che prenderanno parte alla manifestazione, avranno il piacere di ascoltare e conoscere la storia dima soprattutto compagno di squadra aldi. Il centrocampista avrà modo di festeggiare lo scudetto del Napoli insieme a tanti tifosi e simpatizzanti.