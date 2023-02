Lungomare blindato e al via i controlli interforze. Richiesti nei giorni scorsi dal sindaco, Vincenzo Napoli, e dall'assessore alla sicurezza, Claudio Tringali, prendono il via stamane i controlli congiunti di polizia locale e polizia di Stato per frenare l'escalation di sinistri. Previsti posti di blocco a Torrione e sul lungomare. Uno dei punti di controllo sarà localizzato nella zona orientale a piazza Gian Camillo Gloriosi.

Il provvedimento interforze si rende necessario a seguito degli ultimi incidenti tragici, tra cui quello in cui ha perso la vita l'84enne Michele Tabano, investito e ucciso sul lungomare Marconi. Polizia municipale e polizia di Stato scenderanno in campo stamane con i primi posti di blocco. Ieri ci ha pensato l'autovelox mobile della polizia locale a frenare le corse sul lungomare cittadino. Il monitoraggio sul rispetto dei limiti di velocità (fissati a 40 chilometri orari sul lungomare Marconi) ha consentito di sanzionare 10 automobilisti, beccati per aver pigiato troppo il piede sull'acceleratore: per tutti scatta il verbale di 168 euro per eccesso di velocità.



Non solo controlli con autovelox mobile ma anche posti di blocco su via Colombo, dove sono stati sanzionati due salernitani per guida senza cinture di sicurezza. La strada dei controlli rafforzati era stata auspicata e annunciata nei giorni scorsi dall'assessore alla sicurezza, Tringali. Ma il prossimo passo sarà la pianificazione degli interventi tecnologici. L'unica soluzione su cui converge l'amministrazione si chiama autovelox fisso con postazioni che andranno localizzate tra lungomare Marconi e Colombo. C'è l'ok della commissione mobilità, presieduta dal consigliere Rocco Galdi, che già nei giorni scorsi aveva indicato la soluzione delle postazioni fisse con autovelox. E c'è l'impegno del sindaco a reperire al più presto risorse per l'acquisto degli autovelox fissi. Sulla questione si registra anche la posizione del sindacato Csa, guidato dal vigile Angelo Rispoli. «Il lungomare di Salerno nel tratto di via Marconi è caratterizzato da altissima incidentalità con morti e feriti - dice Rispoli - nelle autostrade con gli autovelox fissi si è data la certezza della pena: perché non seguire lo stesso modello sulle strade urbane? Sapere che sulla lungomare ci sono autovelox mobili non rappresenta una soluzione utile. Se si ipotizzano autovelox fissi che controllano assicurazione dei veicoli e revisione, creiamo un'area di certezza della pena che porterà i suoi frutti: i salernitani capiranno che sul lungomare dal centro alla zona orientale non si potrà correre per nessuna ragione». Ieri intanto si è registrato un altro incidente con omissione di soccorso su via Allende, dove un motociclista è stato sbalzato dalla sua moto dopo essere stato urtato da un'auto, datasi alla fuga: ferito il centauro sui 40 anni, non è in condizioni preoccupanti. Indagini anche sull'investimento di un 50enne marocchino nella serata di giovedì a piazza della Concordia, dove un altro pirata della strada in moto si è dato alla fuga.



Il comando di polizia municipale consegnerà presto al sindaco un report sulle zone ad alta incidentalità. Nel dossier elaborato dall'ufficio infortunistica della Polizia locale, coordinato dal capitano Giovanni Giannatiempo, si apprende che via lungomare Trieste fino a piazza della Concordia è stata interessata negli ultimi mesi da ben 35 incidenti, con 32 feriti tra pedoni e automobilisti. Lungomare Tafuri è il tratto più a rischio dopo piazza della Concordia con un bilancio di 19 incidenti, 20 feriti e 1 decesso. Su lungomare Marconi si registrano 8 incidenti, 8 feriti e 2 morti, l'ultimo mercoledì scorso. Mentre sul lungomare Colombo sono 19 gli incidenti e 14 i feriti. Complessivamente il lungomare cittadino, nei tratti che vanno dal centro sino alla zona orientale, è stato il teatro tragico di 81 incidenti, 74 feriti e 3 decessi. Nella estrema zona orientale via San Leonardo è il percorso viario col maggior numero di incidenti e investimenti: si registrano 44 sinistri e 28 feriti. Più a sud, a via Delle Calabrie, 25 incidenti e 16 feriti. In centro cittadino corso Garibaldi, all'incrocio con via Cilento, è il tratto più pericoloso con 26 incidenti e 17 feriti. Nella zona Irno viale Gramsci fino al parco Pinocchio ha fatto registrare 17 incidenti e 19 feriti.