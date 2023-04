Neuroradiologia interventistica e gestione del paziente, il 14 e 15 aprile esperti a confronto a Salerno

«La gestione multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare del paziente», questo il titolo del XVII Corso di Neuroradiologia interventistica in programma al Lloyd’s Baia Hotel di Salerno domani e dopodomani, 14 e 15 aprile. Il corso, presieduto dal dottor Giovanni Sirabella, è organizzato con la responsabilità scientifica del professor Luigi Cirillo della UO di Neuroradiologia dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna Ospedale Bellaria Azienda USL di Bologna con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e in collaborazione con la SC di Neuroradiologia dell’Ospedale del Mare dell’ASL Napoli 1 Centro e la UOC di Neuroradiologia della A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.

Il corso si svolge con il patrocinio morale di AINR Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica, SIN Società Italiana di Neurologia, SINch Società Italiana Neurochirurgia, SNO Scienze Neurologiche Ospedaliere e rientra ormai nei più importanti, apprezzati e utili incontri Nazionali per l’aggiornamento in ambito Neuroradialogico Interventistico con ampio spazio alla discussione multidisciplinare. La Neuroradiologia impone sempre di più la collaborazione, il confronto e l’integrazione delle competenze per poter ampliare le conoscenze e migliorare la gestione dei pazienti seguiti da tutti gli specialisti coinvolti: il corso verterà su patologie di relativa bassa incidenza o di difficile profilo diagnostico, nei quali è fondamentale e necessaria una continua e proficua collaborazione, condivisione e integrazione delle competenze tra le diverse discipline coinvolte nelle gestione del paziente. Perfettamente su questa linea procede l’intento degli organizzatori con il coinvolgimento dei più importanti centri Italiani e alcuni riferimenti Internazionali.