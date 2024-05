Nocera Superiore, promosso un corso gratuito di autodifesa per le donne: al via il 14 maggio

Un corso di due mesi per l'autodifesa delle donne. L'iniziativa arriva dal comune di Nocera Superiore, in relazione ad un corso gratuito per le donne curato dall’Associazione Street Kali. L'iniziativa sarà presentata il 9 maggio alle ore 17, presso l'aula consiliare del Comune di Nocera Superiore. L'inizio dei corsi è previsto per il 14 maggio, nei locali palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco, in via Pecorari 343.

I corsi si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 19.30 (due turni di un'ora ciascuno), per una durata di due mesi, a partire dal 14 maggio.

La partecipazione è aperta a donne di tutte le età. L’evento è promosso dal Comune di Nocera Superiore, con i Comuni dell'Ambito sociale S01_1 Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio e riconosciuto dal CSEN.

Il corso di autodifesa ha tra gli obiettivi, in due mesi di incontri, di guidare ogni partecipante verso un accrescimento personale e una maggiore consapevolezza di sé affrontando l’argomento della difesa personale in maniera pratica e teorica.

L'azione sarà organizzata in partnership con un Ente Formatore accreditato MIUR e la partecipazione al percorso sarà certificata in linea con le normative vigenti in materia; gli attestati rilasciati saranno riconosciuti come titoli e crediti scolastici.