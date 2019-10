LEGGI ANCHE

Nuovi sequestri ai beni e alle società di Roberto Squecco, imprenditore salernitano operante nel settore delle onoranze funebri. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vice questore Marcello Castello, sono al lavoro da questa mattina per dare esecuzione al decreto. L'operazione è ancora in corso e, secondo quanto si apprende, riguarderebbe sei società con conti correnti, veicoli e beni strumentali. Le indagini erano scaturite dal corteo di ambulanze organizzato nella notte tra il 9 e il 10 giugno scorsi per festeggiare l'elezione a sindaco di Capaccio Paestum di Franco Alfieri , politico estraneo all'inchiesta. Lo scorso 9 ottobre erano stati notificati 18 avvisi di garanzia e sequestrati 23 automezzi (di cui 20 ambulanze), una struttura balneare e un'area, con relativo immobile.