Corto circuito al phone casa a fuoco salvo ragazzo

Incendio in una abitazione ieri mattina a Novi Velia. A pochi passi dal centro cittadino sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. A chiedere aiuto un ragazzo di 26 anni. Pochi istanti prima il giovane si stava asciugando i capelli con il phon in camera da letto. Ad un certo punto l’attrezzo ha iniziato a fare scintille ed è andato a fuoco. Il ragazzo per istinto lo avrebbe lasciato cadere. Il phon è finito sul letto. La reazione è stata immediata. Le fiamme dal letto hanno iniziato a propagarsi in tutta la stanza. Il ragazzo che soffre di una lieve disabilità ha provato inizialmente a spegnere le fiamme da solo, nel tentativo si anche ferito ad una mano. Davanti al fuoco che è diventato sempre più minaccioso e che si propagava sempre di più il giovane ha fatto scattare l’allarme. I caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme e a scongiurare il peggio. L’abitazione interessata dal rogo è una palazzina. Sul posto anche i sanitari del 118 con una ambulanza della Misericordia. Fortunatamente per il ragazzo nulla di grave solo tanta paura. Danni invece per l’abitazione, sopratutto per la camera da letto andata completamente distrutta. Altro episodio che ha visto protagonista un ventenne sabato sera a Vallo della Lucania. Una mamma preoccupata per il silenzio del figlio ha fatto scattare l’allarme. La donna ha provato a telefonarlo e a bussare più volte al campanello di casa ma dal ragazzo nessun segnale. Sul posto due ambulanze e i carabinieri. Falso allarme, il giovane stava solo dormendo e davanti ai vigili del fuoco in casa si è anche impaurito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA