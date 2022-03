Corto circuito alla tv, le fiamme distruggono un appartamento

L’appartamento è andato totalmente distrutto, per fortuna la donna che ci abitava si è accorta in tempo delle fiamme ed è riuscita a mettersi in salvo sebbene, per lei, sia stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118 che l’hanno trovata in stato di choc e grande spavento. È accaduto intorno alle 17 di ieri pomeriggio in via Ruggiero de Fugaldo, nel rione Calenda, dove è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati