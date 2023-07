Costa d'Amalfi, nuovi locali per il pronto soccorso. Attivati sei posti di degenza breve

Si è trasferito nei nuovi locali appena ristrutturati il pronto soccorso dell'ospesale Costa d'Amalfi che da questo weekend potrà contare su altri posti di degenza breve.

Due sono le stanze disponibili: una per uomini e l’altra per le donne, ciascuna con la disponibilità di tre letti.

​Restyling ance per la nuova shock dove è stata aumentata la capienza di osservazione con un posto in più così come l’area medica di pronto soccorso. I lavori di ristrutturazionenhanno hanno riguardato anche ​l'area chirurgica e il rifacimento degli impianti per effeto di un progetto di matutenzione straordinaria predisposto dal Ruggi di Salerno.

Da settembre, stando a quanto annunciato lo scorso mese dalla conferenza dei sindaci, è prevista procederà l’installazione di strutture tecnologicamente all’avanguardia nel reparto di radiologia, con un nuovo sistema telecomandato e una nuova dotazione polifunzionale RD, alla sostituzione dell’apparecchio Tac , oltre alla sostituzione dell’impianto di mammografia con un innovativo impianto digitale.