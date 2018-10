Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 18:48

Capaccio Paestum e Alicost Spa insieme per la promozione turistica del brand “Costa Paestum”. L’intesa è stata siglata stamane a Rimini, nel corso del TTG Travel Experience, tra l’Istituzione Poseidonia, partecipata del Comune che si occupa di turismo, e Alicost Spa, il principale vettore marittimo dell’asse costiero cilentano, al fine di mettere in campo una serie di iniziative promozionali tese a incrementare la conoscenza del territorio terrestre e marittimo dei luoghi interessati, puntando su Paestum quale attrattore turistico forte di un enorme patrimonio storico, archeologico e ambientale. A siglare l’accordo sono stati Riccardo Ruocco, presidente dell’Istituzione Poseidonia, e Fabio Gentile, amministratore delegato di Alicost Spa. In questa fase, Alicost Spa favorirà la conoscenza di “Costa Paestum” attraverso la messa in onda sul proprio circuito televisivo di bordo di video e foto tesi a raccontare le bellezze dei luoghi contenuti nell’offerta turistica del proprio partner. “L’accordo siglato con Alicost Spa è un'ulteriore testimonianza dell’incessante lavoro che stiamo facendo per il rilancio del comparto turistico - ha sottolineato il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo - Oltre all’importanza di mettere in rete le nostre straordinarie bellezze presentando ai mercati nazionali e internazionali un’offerta turistica integrata, è per noi fondamentale puntare sullo sviluppo della mobilità sostenibile su gomma, ferro e mare così da favorire la conoscenze dei luoghi attraverso collegamenti sempre più efficaci. Il prossimo step sarà quello della fermata dell’Alta Velocità a Paestum e un altro aspetto importante sul quale bisogna spingere comprensorialmente riguarda la realizzazione della bretella autostradale, attraverso l’Aversana, che consentirebbe di decongestionare il traffico da e per il Cilento”. L’importanza di tale intesa è stata evidenziata anche dal presidente dell’Istituzione Poseidonia, Riccardo Ruocco: “Concludere questa operazione con il principale vettore marittimo cilentano è per noi non solo motivo di soddisfazione, ma anche un indicatore incontrovertibile dell’attenzione che a pochi mesi dalla sua nascita sta riscuotendo il brand Costa Paestum”. Il peso specifico di questo accordo è stato, infine, rimarcato dall’amministratore delegato Alicost Spa, Fabio Gentile, perché “è la risultante di un enorme lavoro organizzativo e promozionale che da anni stiamo portando avanti nell’area cilentana”.