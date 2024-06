Confesercenti di Cava de’ Tirreni torna sul problema dei parcheggi a pagamento e relativi costi scrivendo direttamente al sindaco Vincenzo Servalli. Nello specifico il presidente di Confesercenti di Cava de’ Tirreni, Aldo Trezza, chiede all’amministrazione comunale di rivedere il piano della sosta e dei parcheggi adottando una revisione dei prezzi dei ticket in tutte le zone della città.

APPROFONDIMENTI Cava de' Tirreni, baby calciatore salvato dopo un arresto cardiaco Salerno, fondi dal ministero per il Duomo: «Sono scrigni di tesori» Salerno, dodici poliziotti in più: raddoppiate le pattuglie

«La nostra città - si legge nella missiva inviata al sindaco Servalli - sta vivendo una stagione di grandi trasformazioni urbanistiche con la realizzazione di importanti opere che se da un lato sicuramente hanno un impatto positivo sulla vivibilità, dall’altro stanno creando sofferenza al commercio del centro storico, a quello che veniva definito il centro commerciale naturale, di cui purtroppo non si ha più nessuna notizia. Come associazione dei commercianti ribadiamo che le strisce blu non sono un danno al commercio ma consentono una turnazione della clientela evitando l’occupazione per ore e per giorni degli stalli disponibili».

Già lo scorso aprile Aldo Trezza aveva chiesto di rivedere il nuovo piano urbano del traffico e della sosta per trovare le migliori soluzioni al problema della circolazione veicolare. In particolare la Confesercenti chiede all’amministrazione comunale di attuare una tariffazione delle strisce blu di un euro per il centro, cinquanta centesimi per gli altri stalli più distanti dal centro per le prime due ore e l’introduzione della tariffazione a minuti fin dalla prima ora di sosta con l’eliminazione della doppia tariffa che riguarda gli orari della movida di due euro all’ora nei parcheggi, dalle ore 21 alle 6, e su strada, nella zona A, dalle ore 22 alle 24.

Confesercenti infine rilancia la proposta di prevedere un abbonamento per i lavoratori, al costo di cinquanta euro al mese per le aree di sosta di via Gramsci e area mercatale.