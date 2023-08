Le star di Hollywood in Costiera: ad Amalfi c'è l'ex spider-man Andrew Garfield

Ancora una star di Hollywood in Costiera Amalfitana. E' Andrew Garfield, l'ex spider-man del sequel con protagonista il supereroe migrato nel cinema dai cartoni animati. L'attore attore britannico, ma con cittadinanza statunitense, ha fatto tappa ieri sera ad Amalfi dove è stato ospite al ristorante marina Grande.

Qui, coccolato sulla terrazza sul mare da Gianpaolo Esposito e dai suoi collaboratori, Andrew Garfield si è lasciato prendere per la gola dalle specialòità marinare dello chef Francesco Sardegna, concedendo poi allo staff del ristorante l'immancabile foto ricordo.

Garfield, avvistato a Napoli qualche giorno fa, compirà il prossimo 20 agosto quarant'anni e non è escluso che la tappa in Campania sia un'anticipo della festa che lo attende. L'attore britannico recentemente ha parlato in un'intervista di un suo ritorno nel sequel dopo il suo coinvolgimento nel multiverso Marvel.