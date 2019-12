© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani saranno istituite corse straordinarie per collegare via mare Salerno con la Costiera Amalfitana e viceversa. È quanto deciso dalla compagnia di navigazioneche, per fronteggiare l'emergenza viabilità dovuta alle frane cadute sulla statale 163 Amalfitana, ha predisposto traghetti aggiuntivi per agevolare la mobilità tra i comuni della Costiera Amalfitana.Le piogge della scorsa settimana hanno, infatti, messo in ginocchio la zona, provocando smottamenti e interruzioni in diversi punti dell'arteria principale. Pesanti i disagi per i centri turistici. Anas nella giornata di venerdì ha fatto sapere di aver «ripristinato il piano viabile in corrispondenza delle frane avvenute» in tre punti in località, ed in località, in provincia di Salerno. Per il ripristino della regolare circolazione, però, occorreranno ancora dei giorni.