Costiera amalfitana, controlli antidroga: segnalate 10 persone per uso di stupefacenti

Controlli straordinari dei carabinieri per contrastare in Costiera Amalfitana l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sola giornata di oggi i milirari dell'Arma, coordinati dal capitano Alessandro Bonsignore, hanno segnalato alle Prefetture competenti ben 10 persone che, durante mirati servizi finalizzati a frenare la diffusione di sostanze stupefacenti in Costiera, sono state trovate in possesso di cocaina, hashish e marijuana per uso personale.

Nello specifico i controlli dei carabinieri, operati a margine delle operazioni che hanno condotto all’arresto di 5 persone per reati connessi agli stupefacenti nel mese di maggio, hanno consentito di procedere al sequestro amministrativo complessivamente di 3 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana.

Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma nel contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti in Costiera Amalfitana. «In tale ottica - spiega il capitano Alessandro Bonsignore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi - è importante agire su due binari: il binario privilegiato della prevenzione, percorso con i 16 incontri tenuti in questo primo semestre del 2024 a circa 500 alunni nei 14 istituti scolastici della Costiera Amalfitana, e il binario della repressione, percorso contrastando innanzitutto le condotte di chi si prodiga nello spaccio degli stupefacenti e, contestualmente, sanzionando sul piano amministrativo chi effettua l’acquisto per il consumo personale, nella consapevolezza che anche dissuadendo dall’uso si potrà ottenere un risultato positivo in termini di diminuzione dell’offerta e quindi del traffico complessivo di stupefacenti nel territorio».

I controlli operati si inseriscono nell’alveo delle attività che l’Arma dei Carabinieri svolge per salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio.

Esse continueranno anche nel prossimo futuro in considerazione dell’aumento del flusso turistico e al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza alla popolazione.