Costiera Amalfitana, sicurezza stradale: la Bilotti interroga il ministro, De Luca jr: ci vuole una Ztl

Sicurezza stradale in Costiera Amalfitana, intervengono i parlamentari Anna Bilotti del M5S e Piero Del Luca del Pd. Strade inadeguate sono costate la vita a troppe persone, Governo e Regione intervengano per la messa in sicurezza», dice la senatrice Bilotti vhe ha depositato stamattina l'interrogazione parlamentare sullo stato della viabilità dell'area costiera compresa tra Napoli e Salerno. Un atto che arriva a pochi giorni dall'ennesimo drammatico incidente costato la vita ad un giovane autista appena 28enne che, a bordo del suo autobus in transito sulla ex Strada Statale 373 nel Comune di Ravello, è finito fuori strada precipitando in uno strapiombo di oltre venti metri. «Solo per un caso fortuito non piangiamo un bilancio più grave visto che l'autobus aveva appena accompagnato una comitiva di turisti in città» la senatrice la quale chiede al ministro delleInfrastrutture e dei trasporti «se ha intenzione di attivarsi seriamente per la messa in sicurezza di tutta la rete stradale tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Verificare se queste strade rispettano gli standard di sicurezza per gli utenti e se gli Enti responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria abbiano effettuato con regolarità le azioni di messa in sicurezza in maniera conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. È necessario che il governo intervenga per stanziare fondi da destinare a interventi di riqualificazione di tale rete stradaleanche in considerazione dell'altissimo flusso veicolare che la interessa, vista la rilevanza di carattere mondiale di queste terre, il biglietto da visita di un'intera nazione», conclude la Bilotti.

«Per migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza delle strade della Costiera amalfitana, è necessario tornare sul tema dell'istituzione della Ztl in quel tratto stradale che, come primo firmatario avevo sottoscritto in una apposita proposta di legge per poter monitorare e, nel caso, regolamentare il traffico in zone ad alto afflusso turistico, impossibilitate a creare infrastrutture di accesso alternative, con l'obiettivo di risolvere gravi problemi alla circolazione ed assicurare una mobilità sostenibile e sicura», ha detto questa mattina, a margine di una iniziativa a Palazzo di Città, a Salerno, Piero De Luca, deputato Pd.