Costiera presa d'assalto dai Vip: arriva la famiglia di Kobe Bryant

In estate, si sa, sono tantissime le celebrities da tutto il mondo che scelgono i paesaggi della Costiera per trascorrere le proprie vacanze estive.

Dopo Katy Perry e Mariah Carey a Capri, arrivano per qualche giorno di vacanza, Vanessa Bryant, moglie di Kobe Bryant, il cestista americano scomparso nel gennaio 2020, e le tre giovani figlie, tra cui la maggiore, Natalia Bryant.

Lo scorso 10 luglio, Vanessa e Natalia erano state ospiti della sfilata di Dolce&Gabbana, tenutasi a Marzamemi, evento che ha riunito celebrity internazionali del calibro di Sharon Stone, Emma Roberts e Kris Jenner.

A bordo di un lussoso yacht, le giovani donne stanno trascorrendo le vacanze spostandosi tra Positano, Amalfi e Capri. Non mancano di condividere sui social i momenti più belli delle vacanze, con scatti di famiglia e divertenti video delle più piccole.

Immortalano le prelibatezze della costiera tra gelati, granite, pasta e pizza, e tra uno scatto e l'altro non si fanno mancare una visita al Duomo di Amalfi e un tour in barca alla grotta azzurra di Capri. Lasciata la Costiera, la famigliola si è diretta verso le isole Eolie, a Panarea, per visitare il Cristo redentore di Matera.