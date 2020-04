Dai grandi colossi alle piccole azienda, l’Italia è unita nel sostegno della ricerca medica per trovare il prima possibile una soluzione a questo tragico momento. Per questa ragione, cinque eccellenze dell’ospitalità della Costiera: l’Hotel Santa Caterina di Amalfi, Il San Pietro di Positano, Le Sirenuse, Palazzo Avino e lo storico ristorante Don Alfonso 1890, hanno unito le loro forze creando 40 e-voucher speciali, con l’obbiettivo di raccogliere dei fondi destinati al supporto dell'attività di sperimentazione in ambito dell'emergenza Covid-19 e sostenere il prof Paolo Antonio Ascierto della Fondazione Pascale di Napoli.



È possibile acquistare gli e-voucher fino ad esaurimento dei 40 previsti. Ogni voucher potrà essere usato entro 2 anni dalla prossima apertura, previa disponibilità confermata dall'albergo prescelto.



L’e-voucher consiste in un pacchetto lusso valido per due persone ed include: il pernottamento per due notti e la possibilità di usufruire di vari servizi all'interno delle strutture alberghiere, due pranzi al mare o a bordo piscina, una cena al ristorante gourmet interno,una al Don Alfonso e trattamenti nella spa. Al momento della prenotazione alberghiera occorre richiedere la data per la cena al Don Alfonso, effettuata direttamente dall'albergo e che dovrà essere usufruita durante il soggiorno.



Per partecipare alla raccolta fondi basterà contattare uno dei quattro hotel coinvolti e comprovata la disponibilità dell’e-voucher, effettuare un bonifico di 5.000 euro sull'iban IT36 G030 6909 6061 0000 0067 055 intestato a Fondazione Melanoma Onlus con causale prenotato.

