Costiera amalfitana tra le mete più gettonate in Italia subito dopo il Salento

Secondo i dati dello studio AstraRicerche e dell'Osservatorio Emma Villas, tra le mete più desiderate dagli italiani per la propria vacanza, spicca la Campania con la sua Costiera Amalfitana che, con soli due punti percentuali, segue il Salento. Vacanza quindi entro i confini nazionali ma ricca di attività sportive all'aria aperta (75,3%), lenta per ricaricare le batterie (66%), green (59,2%) e pet friendly.

Ma la Campania è una meta molto apprezzata anche per il turismo di ville e dimore di pregio: sono oltre 110 le settimane già prenotate, in particolare fioccano le prenotazioni per giugno e settembre che battono a sorpresa i mesi più gettonati luglio e agosto (risultati datati al 15 maggio, elaborati dal database gestionale dell'azienda).

Il desiderio per una vacanza all'insegna del pregio, infatti, sta diventando un sogno sempre più ambito (64,3%), soprattutto se accompagnato da esperienze uniche come la possibilità di riscoprire i tesori artistici (48,1%) e la storia del territorio attraverso tour gastronomici e tra gli artigiani locali (34,1%).