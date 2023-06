Dallo scratch con una storia avvincente ambientata nell’antica Villa romana di Positano, elaborata tra disegno e programmazione grafica, ad un modellino tridimensionale della Domus con una vertiginosa vista dall’alto. E poi un video teatralizzato, con un tuffo nel passato - passando prima però tra i problemi della Costiera amalfitana di oggi - dove vestiti da antichi romani i ragazzi sono diventati esploratori a spasso nel tempo.

I primi tre classificati alla settima edizione del Premio Francesca Mansi per l’Ambiente che si è svolta mercoledì 7 giugno ad Atrani, ha visto gli alunni di Praiano della classe IV e V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio di Positano aggiudicarsi il primo premio. L’insegnante Annalisa Angeloro ha spiegato il lavoro dei ragazzi, che hanno scritto il racconto inedito che ha visto come protagonista il piccolo Michele che scopre una moneta antica che rotola fino alla cripta della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Qui trova lucerne romane, figure mitologiche, antichi manufatti.

Il bando, promosso dalle associazioni Italia Nostra Salerno, Club per l’Unesco di Amalfi e Acarbio, con il patrocinio del Comune di Atrani, chiedeva infatti di Andar per Ville Romane… e tramutarsi in piccoli Indiana Jones, portando l’attenzione degli studenti verso tre aree archeologiche di epoca romana: le ville marittime di Positano e Minori, e la villa rurale di Tramonti. Coinvolgendo i ragazzi in un’avventura della conoscenza, in grado magari di smuovere gli Enti affinché possano dare vita ad una campagna di scavo e di valorizzazione della villa romana di Tramonti, solo avviata e mai conclusa.

Il secondo premio per la classe V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Positano, che ha realizzato invece un diorama, un modellino tridimensionale della domus romana di Positano, aggiudicandosi il secondo premio: “Assieme agli strumenti della didattica tradizionale - i vari

acrostici che ciascun alunno ha realizzato a partire dal nome dell' oggetto dell'indagine - la VILLA ROMANA MAR - la classe è stata guidata ad utilizzarne uno più inconsueto - il Diorama - Più in generale, la scoperta e lo studio di ogni reperto sono stati condotti, cogliendo appieno un'indicazione cruciale del bando: che tutto il territorio della Costiera amalfitana sia una magnifica aula all'aperto, facilmente accessibile anche a piedi, dove è possibile condurre ricerche affascinanti in qualsiasi disciplina; che le Chiese, le colture, i terrazzamenti, tutto il paesaggio storico, insomma, rappresentano una preziosa risorsa a portata di mano, una splendida occasione di studio gioioso e proficuo; che i Municipi, con il loro ricco patrimonio soprattutto figurativo, o il Centro di Cultura e Storia amalfitana, con le sue pubblicazioni scientifiche ed i suoi esperti, p