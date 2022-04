La micro mobilità elettrica diventa realtà in Costiera amalfitana. E-bike e monopattini in sharing stanno iniziando a servire la divina grazie al progetto promosso dal distretto turistico Costa d’Amalfi attraverso il suo braccio operativo rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi, che vede come Comune capofila Tramonti e che vede la partecipazione delle città del comprensorio turistico. La presentazione del progetto “Elettrify. Micro-mobilità sostenibile”, che dopo la fase pilota diventa pienamente effettivo, è fissata per sabato 23 aprile 2022 alle ore 16,00 presso l’aula consiliare del Comune di Tramonti.

Saranno presenti i sindaci e i rappresentanti del territorio, che con questo progetto vuole perseguire l'obiettivo di avviare una nuova pagina con la mobilità sostenibile attraverso lo sharing dei mezzi elettrici, i cui particolari e anche le misure agevolate pensate appositamente per residenti e lavoratori saranno illustrati nel corso della presentazione di sabato.