Costiera Amalfitana, serie di furti di motorini: nel mirino Positano

Costiera amalfitana colpita da una serie di furti di motorini. In particolare, i carabinieri di Amalfi, in provincia di Salerno, individuano due uomini come i principali autori dei furti. Notificate, infatti, due misure cautelari nei confronti degi accusati, che avrebbero rubato i mezzi nei comuni di Positano, Praiano e Furore.

A seguito di ciò, i militari dell'arma hanno notificato gli arresti domiciliari ad Angelo Antonucci e un divieto di dimora a Ciro Uccella.