Amalfi, i Comuni estendono la durata delle targhe alterne: si parte dal primo giugno invece che dal 15

I Comuni della Costiera amalfitana hanno emanato delle ordinanze che estendono la durata delle targhe alterne per chi circola sulla Statale 163 Amalfitana. Gli aggiornamenti prevedono, in aggiunta a quanto stabilito in precedenza, l’inizio delle targhe alterne al 1° giugno invece che al 15, le targhe alterne tutti i giorni anche per il mese di settembre e nei week-end del mese di ottobre. Tutto il resto rimane invariato.

Il tratto di strada interessato è unicamente la Statale 163 Amalfitana, lunga circa 60 chilometri, che comincia a Vietri sul Mare e finisce a Positano passando per Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano.

Nei giorni con data pari non possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa pari. Nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa dispari. Quando è in vigore, la circolazione a targhe alterne è valida dalle 10 alle 18. In qualsiasi altro orario la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata. I mezzi a due ruote non sono interessati dall’ordinanza.