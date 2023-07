Costiera, a Cetara il libro «I Contadini volanti» di Amabile

«"I Contadini Volanti" sono i contadini che coltivano limoni in Costiera Amalfitana. Li ho definiti così quando ho visto uno di loro che a più di ottant’anni si arrampicava su un pergolato, a tre metri di altezza, per piegare i rami dei limoni durante la potatura. Sembrava di vederlo volare sugli alberi. Contadini volanti li ho definiti perché, per prendersi cura dei giardini, si arrampicano sui pali del pergolato e camminano sui rami degli alberi, metà busto che spunta oltre le foglie, l’altra metà nascosta sotto come creature mitologiche, centauri della campagna».

Flavia Amabile parla dell'emozione che l'ha spinta a scrivere la storia degli agricoltori coraggiosi della divina Costiera, quegli uomini caparbi che con tenacia hanno addomesticato la roccia, modellandola in terrazze per la coltivazione, per lo più, di agrumi. E lo fa in un libro prezioso, «I Contadini Volanti» (Edizioni All Around, 176 pagine, 18 euro), appunto, in cui racconta, attraverso fotografie in bianco e nero e testi, i loro gesti, le tecniche, i saperi, i modi di dire, le tradizioni, un’arte che si tramanda identica da secoli.

«Modificarla sarebbe impossibile – spiega - la Costiera, tutta colline e terrazzamenti, non consente l’uso di macchinari né di altre modernità.

Il destino dei contadini volanti, e la loro sopravvivenza, si basa sulla buona volontà – e sull’eroismo – di chi decide di andare avanti comunque, evitando che alcuni dei territori più belli d’Italia vengano abbandonati, aumentando il rischio di frane o incendi. Raccontarli vuol dire aiutarli a continuare a svolgere questo ruolo necessario per la società».

La giornalista e scrittrice salernitana, tra l'altro bravissima fotografa, presenterà il 20 luglio, alle 18.30 in dialogo con il collega Alfonso Sarno, il suo poetico reportage, frutto di un progetto che porta avanti dal 2017. Scenario – e non poteva essere altrimenti – sarà il giardino di Sopra il Limoneto, l'agriturismo di Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara, di Simona Tafuri e Nicola Palma.

L'appuntamento inaugura la rassegna «Limonado», persone, parole, immagini, arte e gusto intorno al limone, frutto d'oro di Cetara. Ne discuteranno con l'autrice Fortunato Della Monica, sindaco del borgo marinaro, Secondo Squizzato, presidente de L'Innesto, Giuseppe Guida, presidente GalTerra Protetta, Gennaro Fiume, direttore del Gal Terra Protetta.

«L'incontro – sottolineano gli organizzatori - vuole attivare e produrre discorsi, storie, persone, immagini, arte e gusto e dare alimento alla cultura del limone Sfusato di Amalfi che per le sue qualità organolettiche e per l'intensità dei suoi oli essenziali è unico in Italia e forse al mondo. Il limone, coltivato nei tipici terrazzamenti della Costiera è, grazie al duro lavoro dei contadini, simbolo dell'agricoltura eroica del nostro territorio, presidio di sicurezza idrogeologica nonché elemento caratterizzante del paesaggio tutelato dell'Unesco. L'obiettivo, infatti, è far crescere una cultura e una consapevolezza della qualità dell'agrume d'oro della nostra terra, raccontando il lavoro e la tipicità dei limoneti ancorati ai pergolati di castagno, pali di legno lavorati ad Agerola e Tramonti, le storie di chi lo coltiva e le storie di chi lo racconta o lo usa in cucina o nell'arte».