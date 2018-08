Mercoledì 22 Agosto 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 18:03

La Guardia Costiera di Salerno sequestra natanti abusivi e sanziona alcuni diportisti a Positano. L'attività di vigilanza disposta dal capitano di vascello Giuseppe Menna, rientra nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. Gli uomini della Capitaneria di Porto, durante i controlli, hanno accertato l'illecita presenza sulla spiaggia di Marina Grande di una serie di barche, per lo più natanti di piccole dimensioni, che stazionavano in mancanza della prescritta autorizzazione. Le imbarcazioni irregolari sono state sottoposte a sequestro e affidati in custodia all'Amministrazione comunale di Positano, in attesa di individuare i proprietari responsabili dell'occupazione abusiva dell'arenile. I militari della Guardia Costiera hanno effettuato controlli anche agli stabilimenti balneari, al fine di verificare se fossero in possesso di tutte le prescrizioni.