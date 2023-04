Costiera, due weekend per il Carnevale di Maiori in versione primaverile

Ritorna il «Maggio Maiorese» con l’edizione primaverile del Gran Carnevale. L'esperimento dello scorso anno ha suggerito all’amministrazione comunale di Maiori, guidata dal sindaco Antonio Capone, e al direttore artistico Alfonso Pastore, di riproporre la manifestazione in un doppio weekend: 6 e 7 e 13 e 14 maggio. E questo per effetto del forte ritorno di immagine soprattutto tra i turisti presenti in Costiera riscontrato lo scorso anno.

Dedicata alla salvaguardia degli oceani e del pianeta in linea con l’agenda 2030per lo sviluppo sostenibile, l’edizione primaverile prevede due sfilate dei carri allegorici realizzati dai mastri cartapestai (7 e 14 maggio a partire dalle ore 16.30 lungo il percorso compreso tra il lungomare Capone e il porto turistico) che torneranno in strada così come accadde lo scorso anno quando la manifestazione fu rinviata di qualche mese complice l’escalation di contagi da Covid19. Cambierà il format rispetto all'edizione invernale. Nei due week end di maggio saranno presenti a Maiori ospiti prestigiosi provenienti dal carnevale die di. In occasione dell'edizione primaverile, saranno dipinte alcune panchine delcon una dedica speciale a quegli artisti che hanno esportato la cultura regionale nel mondo. A realizzare le opere sarà, giovane street artist campano.