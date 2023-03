Giovedì 2 marzo, al Liceo Francesco Severi di Salerno, prima tappa dell’iniziativa «W – è viva la Costituzione», promossa dalle associazioni «L’abbraccio» e «Paolo Masullo». Un'iniziativa itinerante di approfondimento dei primi dodici articoli della Carta costituzionale della Repubblica Italiana, destinata a giovani e adulti. Il primo appuntamento è fissato per le ore 10 di giovedì 2 marzo, all’auditorium del liceo salernitano. Al centro della riflessione gli articoli 1 e 2, il cui approfondimento è affidato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«Come si sa – spiega Matteo Marzano, presidente dell’associazione L'abbraccio – la nostra è una Costituzione aperta, che chiede alle forze vive del Paese di impegnarsi per portare pienamente a compimento i principi che la ispirano. Da almeno un cinquantennio, il volontariato ha contributo a rendere più solido concreto il principio generale di solidarietà, contribuendo alla costruzione di una società più aperta e democratica. Ovviamente siamo particolarmente lieti che, ad avviare questo nostro percorso di approfondimento, sia il presidente De Luca, che nelle sue posizioni pubbliche non ha mai cessato di fare richiamo alla centralità del dettato costituzionale. Ci fa inoltre piacere che la prima scuola ad ospitarci sia il Liceo Severi di Salerno, che ha nella dirigente scolastica Barbara Figliolia una guida estremamente attenta e sensibile».

«Da quindici anni la nostra associazione propone percorsi di approfondimento sulla nostra Carta costituzionale e sui suoi valori fondanti, ai giovani e non solo – aggiunge Gianluca Masullo, vice presidente dell’associazione Paolo Masullo -. Non è la prima volta che proprio al Liceo Severi si svolgono le iniziative di approfondimento. È il liceo che Paolo ha frequentato e che ha visto realizzato proprio nei suoi anni di impegno nel movimento studentesco e per la cui realizzazione animò molti momenti di sensibilizzazione verso le istituzioni, gli studenti e le famiglie. L’iniziativa vuole anche essere un modo per restituire alla sua scuola, alla comunità scolastica che la anima, la generosità ricevuta con la dedicazione della palestra alla sua memoria».