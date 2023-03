Cava de' Tirreni: frana il costone, Abbazia benedettina isolata

Crolla un muro e frana un intero costone di via Michele Morcaldi: una valanga di terriccio e detriti cade sull'asfalto proprio davanti all'Abbazia Benedettina che resta isolata. È accaduto ieri mattina poco dopo mezzogiorno. Secondo le prime ricostruzioni, per cause in corso di accertamento, un muro di una proprietà privata è caduto ed ha fatto franare un intero costone che è finito sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente l'assessore alla protezione civile Germano Baldi, il vicesindaco Nunzio Senatore, le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, due pattuglie di vigili urbani, dirette dal comandante Stefano Cicalese. Lo scenario che è apparso agli occhi dei soccorritori è stato devastante dal punto di vista ambientale. E c'è chi invoca la mano divina per una frana che poteva diventare tragedia anche se per la conta effettiva dei danni si deve attendere la completa rimozione del materiale franoso.