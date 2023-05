Salerno-Vietri sul mare: crolla di nuovo il costone roccioso, disagi e traffico in tilt

Altra giornata da bollino nero sulla strada provinciale che collega Salerno a Vietri sul mare, in via Benedetto Croce, ed in autostrada a causa dell'ennesima frana del costone roccioso poco prima dell'imbocco del viadotto Gatto. Sul luogo della frana sono giunte già stanotte le pattuglie della polizia municipale di Salerno che hanno presidiato la zona per tutta la notte. Stamane è stato istituito il senso unico alternato dopo le verifiche dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il punto del distacco dal costone, più volte in passato interessato dai movimenti franosi