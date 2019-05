Venerdì 10 Maggio 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 07:45

Disposta la messa alla prova per un 17enne che lo scorso anno (tra settembre ed ottobre) costrinse una ragazzina di 12 a filmarsi nuda mentre si masturbava. La decisione è stata adottata dai giudici del Tribunale per i minorenni di Salerno che hanno revocato nei confronti del giovane (difeso dall’avvocato Valentina Restaino) la misura cautelare che era stata disposta, nei mesi scorsi, dal gip Enzo Di Florio. Lui siciliano mentre lei dell’Agro nocerino si erano conosciuti tramite un gruppo Facebook di cantanti neomelodici. Il 17enne ha iniziato a corteggiare la ragazzina tanto che lei è convinta di essersi fidanzata. Lui, invece, fingeva soltanto (in un primo momento avrebbe nascosto anche l’età) un interesse reale con l’obiettivo di farsi inviare video hard. E per convincerla, le invia anche delle foto del proprio organo genitale. La corrispondenza on-line tra i due è continuata fino a quando il padre della ragazzina si è accorto di ciò che stava accadendo. Quei filmati, mentre la minore compiva atti di autoerotismo, venivano inviati al 17enne che in questo modo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, raggiungeva il suo appagamento sessuale.