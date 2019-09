Venerdì 13 Settembre 2019, 15:19

È stato condannato a 5 anni e 6 mesi in primo grado un uomo accusato di aver costretto per anni ad atti sessuali le figlie minorenni. La denuncia è stata presentata dalla mamma delle piccole (tra i dieci e i quindici anni) dopo che una di loro le aveva raccontato tutto. In attesa dell’incidente probatorio il Gip aveva disposto l’allontanamento dall'abitazione confermato anche dopo questo. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva che hanno condotto gli accertamenti con estrema cura e interessamento anche del Piano sociale di Zona. Il tutto è accaduto in un paese dell’area nord del Vallo di Diano.