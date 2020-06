Dramma nella comunità di Ceraso. Giuseppe Buonomo (nella foto) imprenditore edile di 56 anni, ieri mattina mentre seguiva alcuni lavori su un cantiere si è accasciato al suolo. Nonostante gli sforzi per rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare. Probabilmente è stato colto da infarto. La tragedia è accaduta a pochi passi dal centro cittadino. L’imprenditore era impegnato a seguire i suoi operai mentre eseguivano su un cantiere aperto nei pressi della farmacia del paese. L’uomo era titolare di una ditta di costruzioni. Improvvisamente è stato colto da malore. Gli operai e le altre persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato una ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania. Ancor prima dell’arrivo dei sanitari l’imprenditore è stato soccorso da un infermiere e da un soccorritore della Misericordia che si trovavano già sul posto in attesa di entrare in farmacia. I due, resisi conto della gravità della situazione, hanno iniziato subito le manovre cardiopolmonari in attesa dell’arrivo dei colleghi. Hanno fatto il possibile per rianimare l’uomo. Un momento drammatico consumatosi sotto gli occhi impotenti delle altre persone presenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA