Al via oggi le prime vaccinazioni anti-Covid anche nel Cilento. E ci sono sono anche due operatori sanitari di Castellabate, che tra l’altro proprio in questi giorni sta facendo registrare un boom di contagi, tra i primi ad aver ricevuto le prime iniezioni del vaccino Pfizer-Biontech. I due infermieri, Giovina Ferri e Gianluca Ciardi, hanno ricevuto, infatti, stamattina presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove prestano servizio, la prima dose del vaccino. La seconda iniezione è prevista per il 21 gennaio.

