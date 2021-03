Covid 19, contagi in aumento a Scafati muore barista aveva solo 39 anni

Si appesantisce il bilancio della terza ondata nel salernitano. Lutto a Scafati per la morte di un barista 39enne, deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove era arrivato già in condizioni critiche dal nosocomio di Sarno. L’uomo lavorava in un esercizio commerciale chiuso alcuni giorni fa dai vigili urbani perché non aveva rispettato l’obbligo della sanificazione dei locali. Lacrime anche a San Marzano sul Sarno, Roccapiemonte e Baronissi. Tornano sopra quota 400, inoltre, i contagi. Sono 441, nello specifico, i tamponi positivi comunicati ieri dall’Unità di crisi, di cui quasi un quarto nella sola Scafati (93), 43 ad Angri, 41 a Pagani, 34 a Battipaglia e 29 a Salerno città. Torna la paura nel salernitano.

L’ANDAMENTO

Nonostante i numeri, seppure in crescita, siano distanti dall’ondata di piena di novembre, l’impennata dei sintomatici e il sold-out dei reparti dedicati dimostrano la maggiore aggressività che manifesta soprattutto la variante inglese, presente nella metà dei casi emersi nelle ultime settimane. Scende anche l’età delle persone ricoverate. Proprio un barista di 39 anni di Scafati, Luigi Barbaro (nella foto) è deceduto ad Ariano Irpino. Il giovane, ricoverato in terapia intensiva, era stato trasferito già in gravissime condizioni dall’ospedale di Sarno, dove era arrivato in codice rosso. Troppo critico il suo quadro clinico, che è precipitato in breve tempo, fino al decesso di ieri mattina. Il gestore del locale dove lavorava l’uomo aveva negato più volte ai vigili urbani la positività del suo dipendente, non effettuando la sanificazione dei locali. Per questo motivo, il comandante della polizia locale ha disposto la chiusura per tre giorni e una multa di 400 euro. Il bollettino nero, però, conta altri tre lutti. Lacrime a San Marzano sul Sarno per la scomparsa di Pietro Ambrosio, a Roccapiemonte per una donna ricoverata all’ospedale di Nocera Inferiore e a Baronissi per il decesso di una anziana ricoverata al Da Procida, che porta così a 14 il numero delle vittime nel centro della Valle dell’Irno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA