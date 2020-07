Covid 19, anziana positiva in Cilento: la badante moldava era appena arrivata in Italia

È risultata positiva una donna di 81 anni di Acquavella, nel comunque di Casal Velino. L’anziana è ricoverata in isolamento all’ospedale San Luca. Era arrivata in ospedale per accertamenti da fare nel reparto di medicina generale. Come da prassi è stata sottoposta a tampone risultato positivo. Un nuovo caso di coronavirus all’attenzione dei sanitari del presidio ospedaliero do Vallo. Dalla direzione sanitaria fanno sapere che la donna era già in isolamento e che comunque sono stati sottoposti a tampone i sanitari del reparto di medicina generale. È stata ricostruita la rete dei contatti. La donna abita da sola nella casa di Acquavella assistita dalla badante Moldava arrivata in Italia dieci giorni fa.

Ultimo aggiornamento: 19:57

