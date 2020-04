Un altro comune dell'Agro nocerino ritorna a zero contagi. E' quello di San Marzano sul Sarno. Lo ha annunciato il sindaco Cosimo Annunziata, questa mattina, comunicando che tutti i cittadini che erano risultati positivi al Coronavirus sono tecnicamente guariti. Al punto da annunciare anche qualche piccola ma parziale apertura. Con la speranza, ovviamente, che il dato si mantenga così anche nelle prossime settimane. «Non abbiamo nuovi casi sul nostro territorio - dice - Un risultato che tiene conto del rispetto dell'isolamento e dell'impegno di tutta la comunità. Grazie a tutti noi. Mi appresto in queste ore a disporre l'ordinanza con la quale apriamo il cimitero comunale per un giorno e mezzo (venerdì intera giornata e sabato mattina) e le pescherie la domenica mattina. Avviamo tra pochi giorni il nuovo avviso pubblico per i buoni spesa per le famiglie bisognose che non avevano partecipato al primo bando. Continuano i controlli su eventuali autodichiarazioni di falsi poveri come già avvenuto a Sarno in questi giorni. Oggi dedico la giornata ai nostri operatori agricoli e del settore ortofrutticolo che pur tra tante difficoltà hanno continuato a lavorare, mentre auspichiamo tutti tempi rapidi per un sicuro ritorno graduale alla riapertura delle attività». Una notizia positiva, se si conta che negli ultimi due giorni, solo tra Angri e Scafati, comuni vicini, si erano registrati 18 nuovi casi. Un dato preoccupante, perchè i residenti dell'Agro sperano di non finire in una ipotetica zona rossa, visto l'aumento dei positivi al Covid-19. Già con le limitazioni in essere da comune a comune, al confine tra Nocera e Pagani, settimane fa, si era deciso di chiudere alcune strade al confine, per permettere alle forze dell'ordine di svolgere i controlli in maniera regolare e con maggiore tranquillità. © RIPRODUZIONE RISERVATA