Covid a Eboli, morto Gianmaria Pastore: il chitarrista stroncato dal virus a 40 anni

Inconsolabile è il dolore della città per la perdita di Gianmaria Pastore, classe '81, trentaseiesima vittima ebolitana del Covid. È la vittima più giovane, l'amico di tanti che da ieri continuano a piangerlo, chiedendosi se esista una strada per uscire da un incubo che non smette di mordere e soffocare la città. Educato, gentile, perbene. Sono i tre aggettivi che più ricorrono nelle testimonianze di cordoglio sui social. La sua passione era...

