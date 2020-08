Un giovane di Montecorvino Rovella è affetto dal Covid-19. Il ragazzo è rientrato da una vacanza in Sardegna ed è stato sottoposto al test che poi ha confermato che ha contratto il virus. Il giovane non è ritornato a Montecorvino Rovella ma si è recato a Salerno a casa della fidanzata dove è in quarantena. Un'altra persona sempre di Montecorvino Rovella che ha trascorso ugualmente le vacanze in Sardegna insieme al giovanotto che ha contratto il virus dovrà essere sottoposta al tampone nelle prossime ore e non è rientrata a Montecorvino Rovella

Ultimo aggiornamento: 20:54

