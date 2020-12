In prima linea contro il Covid sin dalla prima ondata e ora anche se feriti dal virus in trincea non si arrendono. Questa è la storia di due infermieri di Sant’Arsenio in servizio al reparto Covid dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Entrambi, come anche altri colleghi, sono risultati positivi al coronavirus. Si chiamano Antonio e Mario e sono per fortuna asintomatici. E anche pieni di di spirito e voglia di rivalsa e così, visto l’approssimarsi delle festività natalizie e la necessità di rimanere in quarantena, lontano dai familiari, nell’attesa del tampone negativo, hanno deciso di trascorrere insieme il Natale e le prossime festività. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono state sempre buone. Diverse le foto postate sui social, in cui con leggerezza, hanno trasmesso tanta speranza soprattutto a chi ha vissuto le feste da solo. L’ultimo messaggio ieri sera: «L’arrivo della pandemia - ha scritto Antonio - ci ha tolto libertà, abbracci, persone a noi vicine, ma non è riuscito a toglierci la speranza e la forza per sconfiggerlo». Mario aveva già vissuto l’esperienza di contagi in famiglia, Antonio come tanti operatori sanitari, è stato “sfiorato” più volte dal virus che però questa volta non ha risparmiato entrambi.

Sono diversi gli infermieri, i medici e il personale Oss risultato positivo nelle ultime ore a Polla, un ospedale che da marzo sta portando avanti la propria battaglia (a volte senza tutte le armi necessarie) con orgoglio.

