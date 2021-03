Madonna delle Galline, alzata del quadro: folla di fedeli in piazza nonostante i divieti

Alzata del quadro della Madonna delle Galline con pochissima gente in chiesa ma decine di persone in piazza. Nonostante l'ordinanza regionale e sindacale di chiusura delle piazze ed il divieto di assembramenti o di presenza in strada per futili motivi, decine di paganesi non si sono persi la cerimonia che segna il countdown per la festa della «Madonna del Carmelo» detta «delle Galline». Tutto sotto gli occhi dei vigili urbani e di alcuni membri della maggioranza De Prisco, quest'ultimo assente a causa della positività al Covid-19.

Giovedì 11 marzo, 31 giorni prima di quella che sarebbe dovuta essere la domenica di festa per la Pasqua paganese, l'Arciconfraternita della Madonna delle Galline ha voluto celebrare la classica cerimonia dell'alzata del quadro in maniera diversa rispetto alla tradizione. All'interno del santuario pochissimi i fedeli che hanno avuto accesso alla celebrazione religiosa. Fuori, intanto, decine di fedeli si sono ammassati in piazza D'Arezzo, dove ha sede la casa comunale, ad attendere l'alzata del venerato quadro. Proprio per evitare i bellissimi assembramenti che accompagnano da sempre la festa, l'Arciconfraternita ha preferito esporre il quadro all'entrata del santuario e non, come tradizione vuole, all'incrocio tra via Matteotti, via Pagano e corso Padovano. I devoti tosellanti, tammorrari e cantori tipici della festa, invece, hanno preferito evitare qualsiasi tipo di canto a fronna o danza in onore della Vergine proprio in rispetto alle normative vigenti.

Un rispetto che ha accomunato Arciconfraternita, tosellanti, cantori e tammorrari come poche altre volte nella storia della secolare festa. Un rispetto delle normative vigenti sul distanziamento sociale che, però, tanti fedeli non hanno potuto mantenere mentre erano fuori il santuario in attesa dell'esposizione del quadro.



