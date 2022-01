Covid a Salerno, riapre il Da Procida e chiude la Rianimazione a Cava de' Tirreni

Con la riapertura del Covid Hospital al Da Procida di Salerno da oggi all’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni è sospesa, a tempo indeterminato, l’attiva della Rianimazione. In realtà già da alcuni giorni sono stati sospesi i ricoveri e tutte le attività chirurgiche in quanto è possibile garantire soltanto la guardia anestesiologica h24 per le urgenze. La decisione assunta della direzione del San Giovanni di Dio e Ruggi...

