Covid a Salerno, aumentano i contagi ma negli ospedali non è boom ricoveri

Onda covid nel salernitano. Sono 131 i contagi comunicati ieri dal ministero della Salute. Era dalla metà di maggio scorso che non si registrava un numero così alto di casi in un solo giorno. Per fortuna, però, non si rileva una crescita dei ricoveri. Al Ruggi restano cinque gli infettati ospedalizzati. Iniziano, intanto, le vaccinazioni agli adolescenti in città in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Open day in programma domani al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati