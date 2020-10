A comunicarlo il sindaco Antonio Aloia. Purtroppo, la dirigente scolastica della scuola primaria Aldo Moro di Vallo della Lucania, è risultata positiva al Covid-19. La firigente, totalmente asintomatica, è stata messa in quarantena.

Nel primissimo pomeriggio è stata immediatamente disposta e prontamente effettuata la sanificazione dei locali degli uffici amministrativi, nonché di tutti gli ambienti connessi e collegati, comprese le vie di accesso ed i servizi.

Tutti i contatti del caso accertato, asintomatici, sono stati tracciati, individuati e posti, prudentemente, in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione dell’Asl, in attesa dell’esecuzione del test molecolare, che sarà disposto nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Le funzioni amministrative e di coordinamento delle attività didattiche saranno temporaneamente svolte in “smart working”, pertanto non vi sarà nessuna interruzione dei servizi.

«Allo stato, anche grazie ai protocolli di sicurezza in atto nella scuola, siamo in grado di rassicurare tutti che non sussistono rischi di contaminazione degli altri ambienti scolastici, in particolare di quelli dedicati alla didattica, che potrà proseguire senza interruzioni - scrive Aloia - Auguriamo alla dirigente scolastica una pronta guarigione, che Le consenta di rientrare al più presto in sede, per poter svolgere, come già ha fatto in queste settimane, nel modo migliore».

